Чмыхов: футбол я не понимаю, баскетбол мне больше нравится

Защитник ЦСКА Артём Чмыхов рассказал об увлечении баскетболом и назвал любимый клуб в НХЛ.
«Было такое, ходил на футбол. Тогда «Барселона» с «Атлетико» играла. Я не особенный любитель футбола, но когда есть возможность — ну вот на «Барселону» сходить, на Месси посмотреть — то это прикольно, интересно. Однако какого-то особого восторга или эмоций это не вызывает. Так, опыт. Ходил вот на ЦСКА в том году пару раз. Но всё равно я как-то больше за НБА слежу. В России вот только за ЦСКА немного, потому что это рядом, есть возможность. Но в целом да, мне баскетбол больше нравится. Футбол я не очень понимаю.
За кого болею в НХЛ? Да у меня, наверное, как у всех, с детства «Вашингтон». Потому что, ещё когда я маленький был, там Овечкин играл. Так что из-за этого я за ними слежу. Ну и вообще за русскими ребятами, за своими знакомыми, которые играют в НХЛ наблюдаю. А так, какого-то клуба, за который я болею, нет. Есть игроки, которые мне нравятся: североамериканцы, шведы, финны, русские — не важно», — цитирует Чмыхова официальный сайт московского клуба.
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