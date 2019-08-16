Нестеров: нормально отношусь к обилию силовой борьбы. Хоккей же не футбол

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прокомментировал крупную победу в матче с «Женевой-Серветт» (9:3) на проходящем в Швейцарии предсезонном турнире Hockeyades.

«Прекрасно, что удалось реализовать все моменты. Соперник хорошо проявил себя в первом периоде. Получили удовольствие от встречи. Но пропустили три гола, значит, есть пища для размышления и над чем работать. Нужно играть более надёжно.



Как отношусь к обилию силовой борьбы? Абсолютно нормально. Хоккей же не футбол. Тут постоянно идёт силовая борьба, и ты готов к ней. Если момент есть и он не противоречит правилам, то я с удовольствием сыграю. Если момента нет, то просто так не буду», – цитирует Нестерова официальный сайт «армейского» клуба.