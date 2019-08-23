Лайуки: считаю Фрэнсиса персоной царских кровей в хоккее

Руководитель клуба из Сиэтла Тод Лайуки рассказал о ситуации с выбором названия клуба, а также прокомментировал назначение Рона Фрэнсиса на должность генерального менеджера.
«Мы занимаемся этим вопросом каждый день. Думаю, что всё решится в первом квартале следующего года. Возможно, мы объявим название в районе Матча звёзд (24-26 января. — Прим. „Чемпионата“). У меня был выбор названий ещё год назад. Так что если бы нам пришлось начать играть в 2020 году, мы были бы полностью готовы. Но мы оказались в гораздо лучшей ситуации. У нас есть время узнать не только, что мы представляем собой, но и то, кем мы не хотим быть. Это повлияет на выбор названия
Гэри Бэттмен доволен, как идёт процесс выбора названия. Мы очень тщательно подходим к решению этого вопроса, действительно очень тщательно. Доволен он и нашим новым генеральным менеджером. Я считаю Рона Фрэнсиса своего рода персоной царских кровей в хоккее. Это уникальный человек, уникальная фигура в мире хоккея. Когда игроки наденут свитер нашей команды, его авторитет будет вдохновлять их. Это очень важно", — цитирует Лайуки официальный сайт НХЛ.
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