Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тихонов: каждый год слышу, что СКА уже не тот

Тихонов: каждый год слышу, что СКА уже не тот
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от 12-го сезона КХЛ.

«Говорят, что СКА уже не тот? Каждый год я это слышу. Думаю, что ничего не поменялось. СКА будет бороться только за главный приз. Вот вы говорите, что ушли лидеры, но и пришли хоккеисты весьма приличного уровня. Ткачёв тот же. Посмотрите, как он сейчас играет, а что будет в сезоне!

У нас сейчас отношения в раздевалке просто отличные. Даже на скамейке стало меньше ругани. Нет, иногда нужно прикрикнуть, чтобы взбодриться, но я немного о другом. Ровный коллектив, хорошая атмосфера. Я не думаю, что нас действительно кто-то боялся. На СКА настраивались – это есть. Многие хотели показать свой максимум. Опять же нас это делало сильней. Это как с ножом, который чем больше используешь, тем он острее становится", — цитирует Тихонова официальный сайт КХЛ.

Тихонов: у СКА есть всё для победы в КХЛ, в этом сезоне должно получиться
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент