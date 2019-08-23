Тихонов: каждый год слышу, что СКА уже не тот

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от 12-го сезона КХЛ.

«Говорят, что СКА уже не тот? Каждый год я это слышу. Думаю, что ничего не поменялось. СКА будет бороться только за главный приз. Вот вы говорите, что ушли лидеры, но и пришли хоккеисты весьма приличного уровня. Ткачёв тот же. Посмотрите, как он сейчас играет, а что будет в сезоне!

У нас сейчас отношения в раздевалке просто отличные. Даже на скамейке стало меньше ругани. Нет, иногда нужно прикрикнуть, чтобы взбодриться, но я немного о другом. Ровный коллектив, хорошая атмосфера. Я не думаю, что нас действительно кто-то боялся. На СКА настраивались – это есть. Многие хотели показать свой максимум. Опять же нас это делало сильней. Это как с ножом, который чем больше используешь, тем он острее становится", — цитирует Тихонова официальный сайт КХЛ.