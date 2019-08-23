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Официальное заявление ФХР по дисквалификации Евгения Кузнецова

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Официальное заявление ФХР по дисквалификации Евгения Кузнецова
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Федерация хоккея России выступила с официальным заявлением по дисквалификации ИИХФ Евгения Кузнецова на четыре года.

«23 августа 2019 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) уведомила ФХР о том, что в допинг-пробе хоккеиста Кузнецова Евгения было обнаружено запрещённое вещество, за что он дисквалифицирован на четыре года. Дата начала дисквалификации — 13 июня 2019 года.

Федерация хоккея России всегда выступала и будет выступать против применения запрещённых веществ в спорте. В сборных командах системы ФХР на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на разъяснения необходимости соблюдения всех антидопинговых правил. Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещённых веществ в расположении сборной России исключено.

ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом ВАДА, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями ИИХФ», — сказано в заявлении.

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