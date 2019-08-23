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Кузнецов и дисквалификация за кокаин, что нужно знать – сборная, НХЛ

«Чемпионат»
Кузнецов попался на кокаине! Все подробности скандала. LIVE
ИИХФ дисквалифицировала российского хоккеиста на четыре года. Ждём реакции «Вашингтона» и НХЛ.
Хоккей / НХЛ 0
Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ на четыре года, в допинг-пробе обнаружен кокаин

15:45.Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехии. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

В конце мая видеозапись, на которой нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов сидит рядом с двумя линиями порошкообразного вещества, мгновенно разлетелась по социальным сетям. Это случилось всего через день после того, как Кузнецов выиграл бронзовую медаль в составе российской команды на чемпионате мира в Словакии

Кузнецов и белый порошок. Что это было и чем закончится?
Даже если этот порошок стиральный, приятного в этом мало.
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