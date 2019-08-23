Кузнецов попался на кокаине! Все подробности скандала. LIVE

ИИХФ дисквалифицировала российского хоккеиста на четыре года. Ждём реакции «Вашингтона» и НХЛ.

Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ на четыре года, в допинг-пробе обнаружен кокаин

15:45.Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехии. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

В конце мая видеозапись, на которой нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов сидит рядом с двумя линиями порошкообразного вещества, мгновенно разлетелась по социальным сетям. Это случилось всего через день после того, как Кузнецов выиграл бронзовую медаль в составе российской команды на чемпионате мира в Словакии