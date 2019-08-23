Кузнецов попался на кокаине! Все подробности скандала. LIVE

15:45.Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отмечается, что положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча между Россией и Чехии. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.
В конце мая видеозапись, на которой нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов сидит рядом с двумя линиями порошкообразного вещества, мгновенно разлетелась по социальным сетям. Это случилось всего через день после того, как Кузнецов выиграл бронзовую медаль в составе российской команды на чемпионате мира в Словакии
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