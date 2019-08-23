Фетисов назвал дисквалификацию Кузнецова серьёзным ударом по имиджу России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал дисквалификацию нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.
«Кузнецов совсем не думал о последствиях не только для себя, но и для сборной. Для российского спорта это очень плохая история, серьёзный удар не только по репутации самого парня, но и по имиджу РФ. Всех интересует только сборная и медали, но нужно подумать шире. Российские спортсмены и так сейчас под особым вниманием, и сейчас нет понимания, какие последствия могут быть не только для Кузнецова, но и для системы в целом.
Ситуация резонансная, интересно будет посмотреть, каким образом клуб Евгения разрулит этот процесс. Не слишком ли много четыре года дисквалификации? А может, слишком мало? Четыре года — это, конечно, серьёзно, при том, что федерация хоккея к нам лояльно относится и поддерживает в допинговых скандалах. Может, Третьяк его ещё возьмет в сборную, вопрос к нему. Как говорится, хозяин-барин», — приводит слова Фетисова «Рейтинг Букмекеров».
- 23 августа 2019
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