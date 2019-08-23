Скудра: «Трактор» должен подтянуть игровую дисциплину

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал результат матча с «Сибирью» (2:1) на мемориале Ивана Ромазана.



«Неплохой матч. Быстрая игра. Много контакта. Нам нужно к нему привыкать, мы тренируемся на большой поляне, а играем этот турнир на финской площадке. Тут каждый пас очень важен. Адаптация к размерам показывает: непросто изначально.



Ещё нахватали много ненужных удалений, ударов клюшкой. Многовато играли в меньшинстве, это сбивает всё. Игровую дисциплину мы должны подтянуть, немного больше ответственности друг перед другом не помешает. А так, ребята — молодцы, сражались. Кроме последних пяти минут, где мы немного расслабились при счете 2:0, дали противнику почувствовать игру», — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.

«Глупо критиковать хоккей Квартальнова». Большое интервью со Скудрой Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, в какой хоккей будет играть его команда.