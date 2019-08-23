Кудашов: Кагарлицкому нужно время. Это снайпер, который должен раскрыться
Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча с ХК «Сочи» (3:1) на турнире в Санкт-Петербурге.
«Готовимся к сезону, проверяем все сочетания. Хорошо сыграл молодой вратарь Мельничук. В какие-то моменты он оставил команды на плаву — в нужное время всё поймал. Остаются моменты, которые надо улучшать, но те нюансы, о которых я говорил после матча с «Торпедо», стали лучше. Дмитрию Кагарлицкому нужно время. Это снайпер, который должен раскрыться.
Сегодня играли молодые хоккеисты — Алексей Мельничук, Владислав Валенцов, Георгий Солянников, Павел Кукштель. Мы готовим их к регулярному сезону, выпускаем их не просто так. Готовим их для глубины состава», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Топ-трансферы Запада КХЛ. Как работают сейчас и что ждать в будущем?
Пока Лехтеря получает MVP, Кагарлицкий пугает молчанием.
- 23 августа 2019
-
23:17
-
23:14
-
23:03
-
22:45
-
22:39
-
22:17
-
21:55
-
21:48
-
21:37
-
21:01
-
20:48
-
20:43
-
20:37
-
19:22
-
19:20
-
19:09
-
18:49
-
18:34
-
18:23
-
18:14
-
18:08
-
17:46
-
17:24
-
17:10
-
16:57
-
16:51
-
16:44
-
16:40
-
16:37
-
16:31
-
16:31
-
16:23
-
16:19
-
16:11
-
16:04
Партнерский контент