Кудашов: Кагарлицкому нужно время. Это снайпер, который должен раскрыться

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча с ХК «Сочи» (3:1) на турнире в Санкт-Петербурге.



«Готовимся к сезону, проверяем все сочетания. Хорошо сыграл молодой вратарь Мельничук. В какие-то моменты он оставил команды на плаву — в нужное время всё поймал. Остаются моменты, которые надо улучшать, но те нюансы, о которых я говорил после матча с «Торпедо», стали лучше. Дмитрию Кагарлицкому нужно время. Это снайпер, который должен раскрыться.



Сегодня играли молодые хоккеисты — Алексей Мельничук, Владислав Валенцов, Георгий Солянников, Павел Кукштель. Мы готовим их к регулярному сезону, выпускаем их не просто так. Готовим их для глубины состава», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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