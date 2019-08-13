Топ-трансферы Запада КХЛ. Как работают сейчас и что ждать в будущем?

Август – это пора предсезонных турниров и первых впечатлений о новых составах команд. Многие клубы КХЛ поменяли облик за это лето, кто-то просто обрёл новых лидеров, и сейчас болельщики внимательно следят за игрой новичков своих любимых клубов. Среди них немало известных хоккеистов, пришедших в КХЛ из других лиг, либо совершивших внутренний переезд. Через призму летнего хоккея мы рассматриваем их выступление в межсезонье и пытаемся предугадать, насколько полезны они будут в официальных матчах. Разбираем топ-трансферы КХЛ и начинаем с Западной конференции.

Почему подписали: чемпион КХЛ захотел стать ещё сильнее. Секач не договорился с «Ак Барсом» о новом контракте, подумывал об НХЛ, но в итоге решил стать «армейцем». Чеха можно понять: жизнь в столице и отличные перспективы выиграть второй Кубок Гагарина в карьере – классный стимул для перехода. ЦСКА же заполучил результативного и прекрасно адаптированного к КХЛ форварда, который добавит разнообразия «армейской» атаке.



Как играет в межсезонье: ЦСКА пока сыграл лишь два матча с «Адмиралом», причём в них не принимали участие все российские звёзды «армейцев». В отсутствие Капризова и Григоренко Секач занял место в первом звене с Линденом Веем и Сергеем Толчинским и за пару игр отличился одной заброшенной шайбой. Пока трудно сказать, останется ли Секач играть с канадским центрфорвардом, или Игорь Никитин вернётся к ударному сочетанию из прошлого сезона Капризов – Вей – Григоренко.



Прогноз на сезон: 35-40 очков. Есть ощущение, что повторить результативность последних сезонов в новой команде Секачу будет трудно. В Казани чех был главным бомбардиром, а в ЦСКА роли первых скрипок уже расписаны.

Почему подписали: у Киселевича не получилось в НХЛ, и он решил вернуться в Россию. Подписать защитника хотели не только в ЦСКА, но для самого Богдана не было особых вариантов – за четыре года он основательно прикипел к «армейской» системе.



Как играет в межсезонье: в играх с «Адмиралом» Киселевич выходил во второй паре обороны вместе с Алексеем Марченко, и, скорее всего, в таком сочетании Богдан и начнёт сезон. Набранными очками в матчах с «моряками» защитник не отметился, зато схватил целых шесть минут штрафа.



Прогноз на сезон: 10-12 очков. Киселевич никогда не был защитником-бомбардиром, а в позапрошлом сезоне под руководством Никитина вовсе не забросил ни одной шайбы в регулярке. Сейчас нет никаких предпосылок, чтобы Богдан поменял свой игровой стиль. Его фишка не в набранных очках, а в надёжной игре у своих ворот.

Почему подписали: сразу по окончании прошлого сезона Паре распрощался с Екатеринбургом – видимо, канадец знал, что предлагать новый контракт ему не будут, а может и сам хотел сменить обстановку. Минску же был нужен хороший иностранный нападающий, и выбор «Динамо» пал на Франсиса.



Как играет в межсезонье: Паре был единственным легионером минчан на провальном турнире в Нижнем Новгороде, да и то Крэйг Вудкрофт выделил ему только две встречи. В них канадец набрал 2 (0+2) очка. Скоро в состав «Динамо» подтянутся остальные иностранцы, тогда и можно будет примерно рассуждать о силе клуба в целом, и Паре в частности.

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Прогноз на сезон: 35-40 очков. В Минске Паре, скорее всего, будет играть в первом звене, станет ключевым форвардом «Динамо». В таких условиях Франсис должен побить свой личный бомбардирский рекорд в КХЛ (36 баллов за «Медвешчак» в сезоне-2016/17).

Почему подписали: Петерссон летом оказался слишком дорогим игроком для «Барыса», а вот в «Динамо» на зарплату шведу не поскупились. Ещё бы: после ухода Кагарлицкого в команде освободилась вакансия лучшего снайпера, а у Петерссона с голевым чутьём всё в порядке.

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Как играет в межсезонье: у Петерссона сразу же стало неплохо получаться в первом звене бело-голубых с Вадимом Шипачёвым и Даниилом Тарасовым. Это сочетание больше других поучаствовало в победе «Динамо» на турнире в Нижнем Новгороде, а швед в трёх матчах набрал 3 (1+2) очка.



Прогноз на сезон: 50-55 очков. Петерссон должен достойно заменить Кагарлицкого в «Динамо», швед ещё ни разу в КХЛ не подводил своих работодателей в плане набора очков. Правда, Андре могут помешать травмы – у миниатюрного форварда репутация «хрустального» игрока.

Андре Петерссон Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Мальте Стрёмвалль (ХК «Сочи»)

Почему подписали: «леопардам» нужно было закрыть позицию лидера команды после ухода в «Магнитку» Эрика О’Делла, и руководство «Сочи» сумело выдернуть из финского чемпионата его лучшего бомбардира. Мальте Стрёмвалль наколотил 30 шайб в прошлом сезоне и заслужил повышение. Сыграла роль и дружба Стрёмвалля с Робертом Росеном, уже отыгравшем один сезон на юге России.



Как играет в межсезонье: пока слабенько. «Сочи» удивил всех на домашнем турнире, выиграв все четыре встречи, но заслуга Стрёмвалля в этом невелика. За три матча швед разжился лишь одной результативной передачей, хотя выходил в первом звене с Крикуновым и Росеном. Впрочем, новому сочетанию, конечно, нужно дать время сыграться и судить строго пока слишком рано.



Прогноз на сезон: 35-40 очков. Стрёмвалль, как и любой легионер, в первый раз приехавший в Россию – кот в мешке, но в звене с другом и соотечественником у Мальте есть хорошие шансы проявить себя с лучшей стороны.

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Стефан да Коста («Локомотив»)

Почему подписали: «Локомотив» в межсезонье решил несколько обновить легионерские вакансии, и не стал удерживать Контиолу и Козуна. Финского центра призван заменить француз да Коста, решивший не продлевать отношения с «Автомобилистом».

Как играет в межсезонье: да Коста провёл за «Локомотив» пока лишь одну игру в межсезонье. В ней ярославцы уступили СКА 0:4, а француз вышел на позиции левого крайнего в звене с Красковским и Коваленко. Пока трудно судить, как дальше будет использовать Стефана Крэйг Мактавиш.



Прогноз на сезон: 40-45 очков. Как бы то ни было, почти нет сомнений, что свой уровень Да Коста в «Локомотиве» будет держать. Если обходится без травм, то Стефан превращается в элитного бомбардира, который способен решать исход матчей.

Почему подписали: после ухода Андрея Локтионова «Локомотиву» нужно было поддерживать центральную ось. Ярославцы блестяще справились с этой задачей, подписав контракт с одним из лидеров «Ак Барса» Антоном Ландером.

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Как играет в межсезонье: пока именно Ландера Мактавиш видит в качестве первого центра «Локомотива». Канадский специалист наигрывает связку Ландер – Ратти, которую с левого фланга поддерживает Егор Аверин. Получается пока с переменным успехом, у Ландера в трёх матчах на Sochi Hockey Open в трёх матчах 2 (0+2) очка.



Прогноз на сезон: 35-40 очков. Если Мактавиш продолжит доверять Ландеру, то результативность шведа может быть весьма высокой. Хотя многое будет зависеть от партнёров.

Почему подписали: у СКА ещё в прошлом сезоне остро встал вопрос с центрфорвардами, поэтому когда подвернулся вариант с Лехтеря, питерцы вряд ли долго думали. Для Йори возвращение в КХЛ – шанс доказать всем и самому себе, что его рано списывать со счетов.

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Как играет в межсезонье: пока Йори великолепен. Вокруг него Алексей Кудашов выстроил новое ударное сочетание СКА, и на турнире в Сочи Лехтеря «зажёг» с Владимиром Ткачёвым и Сергеем Плотниковым. Финский центр набрал 5 (2+3) очков в четырёх матчах и заработал титул MVP соревнования.



Прогноз на сезон: 55-60 очков. Лехтеря вполне может выдать феноменальный сезон, если его не будут трогать в интересах ротации, обойдут стороной травмы, и не подведут партнёры. Йори – очень умный и тонкий хоккеист, ему по силам в какой-то степени заменить для Санкт-Петербурга даже Никиту Гусева.

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Почему подписали: СКА не смог пройти мимо самого главного НСА межсезонья, заманив Кагарлицкого в Санкт-Петербург реальной возможностью регулярно играть за сборную России. Дмитрий, конечно, был не против.



Как играет в межсезонье: хуже всех, по крайней мере, по статистике. Кагарлицкий на турнире в Сочи стал единственным форвардом основы СКА, кто отыграл все четыре игры и не набрал ни одного очка. Это довольно удивительно для Дмитрия, который обычно при любых обстоятельствах находился на первых ролях в своих клубах. Может, всё-таки топ-команды не для Кагарлицкого?

Дмитрий Кагарлицкий Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Прогноз на сезон: 35-40 очков. В любом случае не стоит ждать от Дмитрия шестидесяти набранных баллов, как в прошлом сезоне в «Динамо». В составе бело-голубых играла одна связка, а в Санкт-Петербурге сумасшедшая конкуренция, и не факт, что Кагарлицкий достойно с ней справится. Но и провалиться нападающий не должен.