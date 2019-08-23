Барабанов: хочется, чтобы в КХЛ был один размер площадок

Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе со счётом 3:1 в матче с ХК «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. Питерский клуб одержал вторую победу подряд.



«Мне очень нравится играть на маленькой площадке. Я только за — нужно быстрее принимать решение, тут больше бросков. Для игроков и зрителей это интересно. Хочется, чтобы в чемпионате был один размер площадок, но мы не можем это контролировать.



Игра прошла в штатном режиме. Постарались выполнить тренерскую установку и заслуженно выиграли. Тренеры просили не терять шайбу в средней зоне, закрывать вратаря, угрожать воротам, много нюансов», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.