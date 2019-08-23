Барабанов: хочется, чтобы в КХЛ был один размер площадок
Нападающий СКА Александр Барабанов поделился мнением о победе со счётом 3:1 в матче с ХК «Сочи» на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге. Питерский клуб одержал вторую победу подряд.
«Мне очень нравится играть на маленькой площадке. Я только за — нужно быстрее принимать решение, тут больше бросков. Для игроков и зрителей это интересно. Хочется, чтобы в чемпионате был один размер площадок, но мы не можем это контролировать.
Игра прошла в штатном режиме. Постарались выполнить тренерскую установку и заслуженно выиграли. Тренеры просили не терять шайбу в средней зоне, закрывать вратаря, угрожать воротам, много нюансов», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Во что будут играть клубы КХЛ? Полный расклад по площадкам на сезон
На больших коробках осталось только семь клубов.
- 23 августа 2019
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