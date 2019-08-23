Яндач назвал игроков «Металлурга», которые пропустят матч с «Трактором»

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился эмоциями после матча мемориала Ивана Ромазана с «Куньлунь Ред Стар» (3:2). Уральская команда забросила победную шайбу на последней минуте встречи.



«Сегодня было больше борьбы, чем игры. «Куньлунь» хорошо играл в давление, в форчекинг. У нас были проблемы с выходом из зоны. Во втором периоде внесли коррективы, улучшили этот компонент. Забили два гола. Потом были моменты, где мы хорошо играли, потом — опять соперник. Больше держали шайбу сначала мы, потом они. Не получилось большинство. Но в конце удача оказалась на нашей стороне. Могу сказать, что Расмуссен, Галузин и Локтионов точно не сыграют послезавтра (в матче с «Трактором». — Прим. «Чемпионата»). Состав будем определять чуть позже», — приводит слова чешского специалиста официальный сайт КХЛ.

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