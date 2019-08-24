«Нефтехимик» обратно обменял защитника Чуркина в «Югру»
Хоккейный клуб «Нефтехимик» обменял на денежную компенсацию в ханты-мансийскую «Югру» защитника Андрея Чуркина, сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба.
Прошлый сезон 23-летний Чуркин провёл в составе «Югры». В 53 матчах в Высшей хоккейной лиге он забросил шесть шайб и сделал 17 результативных передач. Ранее защитник выступал за «СКА-Неву», чьим воспитанником и является. На счету Андрея 172 матча в ВХЛ, в них он набрал 54 (18+36) балла при показателе полезности «+66» и 155 минутах штрафа. В июне Чуркин был обменян в «Нефтехимик».
В минувшем сезоне клуб из Нижнекамска не сумел попасть в плей-офф КХЛ. «Волки» заняли 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 52 матчах.
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