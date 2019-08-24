Житник — о дисквалификации Кузнецова: ИИХФ и ВАДА для НХЛ — ничто

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал дисквалификацию российского нападающего Евгения Кузнецова Международной федерацией хоккея на четыре года.

«Популярный хоккеист допустил ошибку, за которую теперь расплачивается. По большому счёту, пока он отделался скорее испугом, поскольку права на профессию не потерял и многолетний контракт с «Вашингтоном» продолжает действовать. Ничего удивительного. НХЛ — это абсолютно самостоятельная коммерческая корпорация, которая не подчиняется ни одной хоккейной организации, включая ИИХФ.

В данной ситуации для Кузнецова в этом большой плюс, ведь свою исключительную корпоративность НХЛ всегда подчёркивает. С юридической точки зрения ИИХФ, ВАДА, другие структуры для неё ничто. Даже несмотря на то, что определенный моральный ущерб для НХЛ всей этой историей нанесён, это очевидно.

Скорее всего, лига предложит хоккеисту специальную программу реабилитации, будет следить за ним с особым вниманием. Кузнецову гарантирована поддержка профсоюза. Это касается и юридической помощи, и любой другой», — цитирует Житника Russia-Hockey.

«Вашингтон» выступил с заявлением по дисквалификации Кузнецова