ЦСКА приложит все усилия, чтобы восстановить граффити, посвящённое Тихонову
Хоккейный клуб ЦСКА в официальном «твиттере» прокомментировал ситуацию с граффити, посвящённым Виктору Тихонову. Граффити, украшавшее здание касс ЛДС ЦСКА, было закрашено на основании постановления правительства Москвы.
«22 августа коммунальными службами города Москвы на основании постановления Правительства Москвы от 16.07.2019 №877-ПП. было закрашено граффити, посвящённое Виктору Васильевичу Тихонову, которое с 2015 года украшало здание касс ЛДС ЦСКА.
Хоккейный клуб ЦСКА и ФАУ МО РФ ЦСКА приложат все усилия для того, чтобы оформить повторное размещение портрета Виктора Васильевича на этом месте в соответствии с новыми правилами г. Москвы", — сказано в официальном заявлении красно-синих.
Фото можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
Улица Виктора Тихонова может появиться в Москве не раньше 2024 года
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