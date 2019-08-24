Р. Ротенберг: СКА — самый успешный клуб Европы, у нас 5 млн болельщиков в России

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР, заместитель председателя совета директоров ХК СКА Роман Ротенберг выступил с речью на презентации «армейского» клуба.

«Главный актив СКА – болельщики, которых у нас уже два миллиона, и всего пять миллионов по всей России. По числу зрителей мы стали лучшим клубом КХЛ, а коммерческие доходы достигли одного миллиарда рублей– это самый успешный клуб в Европе на сегодняшний день.

Мы уже пять лет подряд завоёвывали медали КХЛ, дважды брали Кубок Гагарина. Это самый стабильный клуб. Наш тренерский штаб и игроки сделают всё для победы в каждом матче. Мы будем играть на новой площадке – 60х26, уверены, что это пойдёт на пользу развитию нашего хоккея.

Увеличиваем представительство СКА в сборных – в прошлом году играло 56 человек. Верим, что они продолжат прогрессировать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.