Яшкин — о КХЛ: хочется поиграть в умный хоккей, по которому соскучился в США

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал заключение контракта с бело-голубыми.
«Я габаритный хоккеист, поэтому с моей стороны было бы глупо не использовать такой козырь. Очень люблю контактный, силовой хоккей. С одной стороны, мне ближе по духу североамериканский стиль. Поэтому здорово, что „Динамо“ в предстоящем сезоне будет играть на канадской площадке. С другой – очень хочется продемонстрировать болельщикам своё мастерство, поиграть в умный хоккей, по которому за время, проведённое в США, я уже успел соскучиться. Уверен, в КХЛ у меня будет такая возможность.
Однолетний контракт? Мы решили, что в настоящий момент это оптимальный срок договора. Что будет дальше — трудно сказать, как все сложится. Говорят, в НХЛ будет локаут. Если это случится, а мы с руководством «Динамо» не будем иметь взаимных претензий, не вижу проблем в том, чтобы продолжить сотрудничество», — цитирует Яшкина РИА «Новости».
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