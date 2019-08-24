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Фетисов: Путин смотрит на игру не как президент, а как профессиональный хоккеист

Фетисов: Путин смотрит на игру не как президент, а как профессиональный хоккеист
Хоккей / Прочие 0

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о просмотре молодежного Кубка мира в Сочи вместе с президентом России Владимиром Путиным.

«Находимся в одной ложе. Переживает. Там находится и премьер-министр, Дмитрий Анатольевич Медведев. Президент смотрит на игру уже не как президент, а как профессиональный хоккеист. Тоже есть свой взгляд.

Путин вообще человек достаточно взвешенный и эмоций особо не выказывает. Но, мне кажется, и понимая сегодняшнюю игру, и переживая за ребят, внутри у него, наверное, всё как у настоящего болельщика. И как у президента страны, который должен быть хладнокровным во всех истериях и верить в успех, в победу.

Хочу сказать всем журналистам, которые могут написать: «Опять Путин забил в Сочи семь, восемь, шесть…» Хочу любого политика из любой страны пригласить, который не катался, — мы научим, мы всё покажем. Но не факт, что он будет в нужном месте в нужное время. Хоккейное мышление ещё никто не отменял. Можно научить кататься, можно научить бросать по воротам. Но чтобы быть в нужном месте в нужное время — тут нужно быть президентом России", — цитирует Фетисова Sport24.

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