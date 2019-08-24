Салливан: разговор с Малкиным был важен для нас обоих

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о встрече с Евгением Малкиным во время межсезонья.

«Знаю, что Малкин хочет поскорее вернуться, начать тренировочный лагерь и помочь команде выигрывать,. Детали нашего разговора останутся между нами, но могу сказать, что мы безусловно разделяем взгляды на то, как нам двигаться вперёд, и как он может помочь нам побеждать. Он элитный игрок, один из лучших в своем поколении, и будет продолжать им оставаться. Этот разговор был важен для нас обоих, и я считаю, что он прошёл очень хорошо», — цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне «Питтсбург» вышел в плей-офф, но завершил выступление после первого раунда, проиграв в четырёх матчах «Нью-Йорк Айлендерс».