Спиридонов — о Кузнецове: ну дал чуть по ноздре, полстраны долбят

Известный актер Станислав Ярушин высказался в поддержку нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который дисквалифицирован ИИХФ на четыре года из-за обнаружения в пробе кокаина. В комментариях под записью отметился скандально известный волейболист Алексей Спиридонов.
«Согласен. Ну дал чуть по ноздре. Полстраны долбят. Просто кто-то может себе это позволить, кто-то — нет». Сообщение волейболист сопроводил символом российского рубля.
Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча сборной России с Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.
- 24 августа 2019
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