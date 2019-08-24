Гребенщиков: приятно забить чемпиону, хоть и в предсезонном матче

Нападающий «Витязя» Святослав Гребенщиков поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (5:0) на Кубке мэра Москвы.



«Буду стараться завоёвывать любовь болельщиков. Конечно, приятно забить чемпиону, даже несмотря на то что был предсезонный матч. Но всё равно это нужно, чтобы почувствовать уверенность и в дальнейшем пораскованнее быть.



Сегодня нас просили как можно меньше удаляться. Команда хорошо выполнила установку, поэтому больше сил было. Команды находятся под нагрузками, пробуют сочетания, пробуют тактику. Турнир сделан для подготовки команд к чемпионату, но всё равно нужно играть только на победу. Это даже не обсуждается», — передаёт слова Гребенщикова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Витязь» разгромил ЦСКА, у Няттинена — хет-трик