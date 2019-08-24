Президент ИИХФ: у нас Россия сидит рядом с Украиной и дружит с США

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о теме допинга и наркотиков и прокомментировал Кубок мира среди молодёжных команд, проходящий в Сочи.



«Допинг — сложная тема. Тут трудно найти компромисс. Я вообще против постоянных проверок игроков на допинг, против этой охоты на них. Мы работаем с молодежью, чтобы объяснить им, что допинг — это неправильно.



Что касается кокаина, то это наркотик, который распространен по всему миру. Это очень страшная вещь для наших детей, наркотики легко достать в ночных клубах. Это ужасно. На эту тему должны высказываться политики, у меня есть своя позиция на этот счет, но я не хотел бы ее высказывать. К счастью, в нашем спорте нет больших проблем с этим.



Кубок мира среди молодёжных команд в Сочи? Очень важно, что на турнир вернулись американцы. Это Кубок мира, здесь должны быть команды из США и Канады. Рад, что политика никак не вмешивается в нашу федерацию. У нас Украина сидит рядом с Россией на международном конгрессе, у балканских стран нет никаких проблем между собой, то же самое между США и Россией, Владислав Третьяк встречается с американцами как с друзьями. Наша федерация — это большая семья», — приводит слова Фазеля Sport 24.

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