Крикунов: Яшкин может остаться в первом звене, у Тарасова опять желудок

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:1) на Кубке мэра Москвы.



«Начали мы уже традиционно неважно. Вышли полусонными, пропустили гол. Хорошо, что потом собрались и выравняли игру. Удачно забили, а дальше нормально играли. Более-менее игра у нас появилась, хотя в постоянном составе играет только звено Кулёмина. Все остальные звенья у нас меняются.



Яшкин и Чайковски для первой игры сыграли очень хорошо, тем более для первого раза. Думаю, что есть у Яшкина шансы остаться в первом звене, тем более Тарасов выпал.



Почему Тарасов, как обычно, не доиграл матч? Болеет он, не знаю, что у него с желудком. Петерссон тоже болеет, получил травму, но там нет сотрясения. С шеей проблемы. Брюквин будет готов к началу сезона. Индрашис ещё у нас есть», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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