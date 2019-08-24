Столяров: не заметил изменений в Знарке — дисциплина и требовательность

Нападающий «Спартака» Геннадий Столяров поделился эмоциями от матча с московским «Динамо» (1:4) на Кубке мэра Москвы.
«Мы сыграли очень слабо, показали не то, что тренируем, за исключением первых десяти минут. Недовольны результатом, будем делать серьёзные выводы. Стоит отдать должное «Динамо» — они перехватили инициативу, и это произошло из-за наших ошибок: начали терять шайбу.
В заявке «Спартака» девять игроков, которые раньше играли в «Динамо»? Мы все играем за «Спартак» и хотим побеждать за нашу команду. Со Знарком мы прекрасно сработались. Я с ним был знаком и до красно-белых. Никаких изменений в нём не заметил, всё осталось прежним: дисциплина, требовательность, чёткое выполнение установок, к сожалению, последние две игры у нас не получается их выполнить. Могу сказать точно, что мы разберём свои ошибки и к сезону подойдём в полной боевой готовности», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.
- 24 августа 2019
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