Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Столяров: не заметил изменений в Знарке — дисциплина и требовательность

Столяров: не заметил изменений в Знарке — дисциплина и требовательность
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Спартака» Геннадий Столяров поделился эмоциями от матча с московским «Динамо» (1:4) на Кубке мэра Москвы.

«Мы сыграли очень слабо, показали не то, что тренируем, за исключением первых десяти минут. Недовольны результатом, будем делать серьёзные выводы. Стоит отдать должное «Динамо» — они перехватили инициативу, и это произошло из-за наших ошибок: начали терять шайбу.

В заявке «Спартака» девять игроков, которые раньше играли в «Динамо»? Мы все играем за «Спартак» и хотим побеждать за нашу команду. Со Знарком мы прекрасно сработались. Я с ним был знаком и до красно-белых. Никаких изменений в нём не заметил, всё осталось прежним: дисциплина, требовательность, чёткое выполнение установок, к сожалению, последние две игры у нас не получается их выполнить. Могу сказать точно, что мы разберём свои ошибки и к сезону подойдём в полной боевой готовности», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

Московское «Динамо» одержало победу в дерби со «Спартаком»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент