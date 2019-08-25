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Обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун перешёл в «Тампу»

Обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун перешёл в «Тампу»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключил контракт с американским нападающим Патриком Маруном, сообщается в официальном «твиттере» «молний». Соглашение рассчитано на один сезон, за который Марун заработает $ 900 тыс.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий играл в «Сент-Луис Блюз». В 74 матчах регулярного чемпионата Патрик забросил 10 шайб и сделал 18 результативных передач. В 26 играх плей-офф в активе Маруна 7 (3+4) очков.

В 2019 году «блюзмены» выиграли Кубок Стэнли. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги — в последний раз в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0-4.

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