«Авангард» и «Торпедо» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге

«Авангард» и «Торпедо» определились с составами на матч турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра состоится сегодня, 25 августа, начало — в 11:00 мск.



«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Андригетто;

Бондарев— Франсон, Потапов— Пьянов— Бек;

Чудинов — Войнов, Шумаков— Семёнов— Кошелев;

Пивцакин, Грачёв — Стась — Дедунов, Щербак.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев— Орлов, Бочаров— Белевич— Варнаков;

Дженовей— Мишарин, Хауден— Щехура— Жафяров;

Аляев— Волченков, Варфоломеев— Ильин— Шенфельд;

Зборовский, Гончарук— Шахворостов— Ураков, Михальчук;



Во втором матче игрового дня на турнире встретятся хоккеисты «Северстали» и «Сочи», начало — в 15:00 мск.

«Торпедо» разгромило «Северсталь» на турнире в Санкт-Петербурге