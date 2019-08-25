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«Авангард» и «Торпедо» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге

«Авангард» и «Торпедо» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» и «Торпедо» определились с составами на матч турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра состоится сегодня, 25 августа, начало — в 11:00 мск.

«Авангард»:

Судницин (Бобков);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Андригетто;
Бондарев— Франсон, Потапов— Пьянов— Бек;
Чудинов — Войнов, Шумаков— Семёнов— Кошелев;
Пивцакин, Грачёв — Стась — Дедунов, Щербак.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев— Орлов, Бочаров— Белевич— Варнаков;
Дженовей— Мишарин, Хауден— Щехура— Жафяров;
Аляев— Волченков, Варфоломеев— Ильин— Шенфельд;
Зборовский, Гончарук— Шахворостов— Ураков, Михальчук;

Во втором матче игрового дня на турнире встретятся хоккеисты «Северстали» и «Сочи», начало — в 15:00 мск.

«Торпедо» разгромило «Северсталь» на турнире в Санкт-Петербурге
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