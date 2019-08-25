Плющев: не совсем понятно, почему «Авангард» входит в сезон на спаде

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о выступлении «Авангарда» в межсезонье.

«Вудкрофт в Минске и Мактавиш в Ярославле — изначально слабые фигуры, поэтому серии поражений „Динамо“ и „Локомотива“ удивления не вызвали. А вот к неудачам Хартли с „Авангардом“, честно говоря, не был готов.

Каким бы ни было наше отношение к тренерам-легионерам, в прошлом сезоне тренерский штаб «Авангарда» показал качественную работу. Понятно, что у Хартли был очень приличный состав, но мы в России много раз видели, как североамериканские тренеры умудрялись заваливаться и с сильными командами. В «Авангарде» же спада не было — только подъём.

Мне не совсем понятно, почему «Авангард» входит в сезон на спаде. Объективных причин у этого спада нет, что беспокоит», — цитирует Плющева Russia-Hockey.