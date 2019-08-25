Герин — о перспективах «Миннесоты»: знаю, как собирают победный состав

Новый генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился мнением о перспективах команды.
«Нам очень много надо сделать, но у команды огромный потенциал. Очень рад, что буду работать здесь. Тут есть всё для побед. Я побеждал, как игрок, как менеджер, и знаю, как собирают победный состав. Тут уже есть все для этого. Все на своих местах. У нас хорошая команда. Я должен сделать её лучше, и мы будем прогрессировать», — цитирует Герина официальный сайт НХЛ.
Герин был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под пятым номером на драфте НХЛ 1989 года. В 1263 матчах в регулярных чемпионатах лиги он набрал 856 (429+427) очков. Также на его счету 74 (39+35) балла в 140 матчах Кубка Стэнли. Последние годы провёл в должности помощника генменеджера «Питтсбург Пингвинз».
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