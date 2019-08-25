Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вратарь «Авангарда» Судницин пропустил гол после броска из средней зоны

Вратарь «Авангарда» Судницин пропустил гол после броска из средней зоны
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» и «Торпедо» проводят матч на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. После первого периода команда Дэвида Немировски впереди со счётом 1:0.

Автором единственной шайбы стал Куинтон Хауден. Канадский форвард произвёл бросок из средней зоны, застав врасплох Александра Судницина.

Видео также можно посмотреть в официальной группе нижегородцев в «ВКонтакте».

«Авангард»:

Судницин (Бобков);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Андригетто;
Бондарев— Франсон, Потапов— Пьянов— Бек;
Чудинов — Войнов, Шумаков— Семёнов— Кошелев;
Пивцакин, Грачёв — Стась — Дедунов, Щербак.

«Торпедо»:

Линдбек (Тихомиров);
Баранцев— Орлов, Бочаров— Белевич— Варнаков;
Дженовей— Мишарин, Хауден— Щехура— Жафяров;
Аляев— Волченков, Варфоломеев— Ильин— Шенфельд;
Зборовский, Гончарук— Шахворостов— Ураков, Михальчук.

«Металлург» — «Трактор»: Судницин бросил шайбу в Рясенского и пропустил гол
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент