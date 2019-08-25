Вратарь «Авангарда» Судницин пропустил гол после броска из средней зоны

«Авангард» и «Торпедо» проводят матч на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. После первого периода команда Дэвида Немировски впереди со счётом 1:0.

Автором единственной шайбы стал Куинтон Хауден. Канадский форвард произвёл бросок из средней зоны, застав врасплох Александра Судницина.

Видео также можно посмотреть в официальной группе нижегородцев в «ВКонтакте».

«Авангард»:



Судницин (Бобков);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Андригетто;

Бондарев— Франсон, Потапов— Пьянов— Бек;

Чудинов — Войнов, Шумаков— Семёнов— Кошелев;

Пивцакин, Грачёв — Стась — Дедунов, Щербак.



«Торпедо»:



Линдбек (Тихомиров);

Баранцев— Орлов, Бочаров— Белевич— Варнаков;

Дженовей— Мишарин, Хауден— Щехура— Жафяров;

Аляев— Волченков, Варфоломеев— Ильин— Шенфельд;

Зборовский, Гончарук— Шахворостов— Ураков, Михальчук.