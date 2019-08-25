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«Сибирь» обыграла «Куньлунь», впервые победив на турнире в Магнитогорске

«Сибирь» обыграла «Куньлунь», впервые победив на турнире в Магнитогорске
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» встречался с «Сибирью» в матче на мемориале Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сибиряков.

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте матча, отличился Андрей Ермаков. В середине третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Константин Алексеев увеличил перевес «Сибири», а спустя 32 секунды Джейк Челиос вернул интригу в матч. В оставшееся время счёт не изменился.

Мемориал имени Ивана Ромазана
25 августа 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1 : 2
0:0, 0:1, 1:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Ермаков (Миловзоров, Шаров) – 28:50 (5x5), 0:2 – Логинов (Казаков, Алексеев) – 48:18 (5x5), 1:2 – Челиос (Шустр, Вонг) – 48:50 (5x5)

Подопечные Николая Заварухина одержали первую победу на турнире в Магнитогорске. В свою очередь Команда Курта Фрэйзера потерпела второе поражение. В заключительном матче мемориала Ромазана сыграют «Магнитка» и «Трактор». Начало встречи — в 15:00 мск.

«Трактор» победил «Сибирь» на турнире в Магнитогорске
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