«Сибирь» обыграла «Куньлунь», впервые победив на турнире в Магнитогорске

«Куньлунь Ред Стар» встречался с «Сибирью» в матче на мемориале Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сибиряков.

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте матча, отличился Андрей Ермаков. В середине третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Константин Алексеев увеличил перевес «Сибири», а спустя 32 секунды Джейк Челиос вернул интригу в матч. В оставшееся время счёт не изменился.

Подопечные Николая Заварухина одержали первую победу на турнире в Магнитогорске. В свою очередь Команда Курта Фрэйзера потерпела второе поражение. В заключительном матче мемориала Ромазана сыграют «Магнитка» и «Трактор». Начало встречи — в 15:00 мск.