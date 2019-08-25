Болланд: Марнер должен подождать, чтобы получить желаемое. Он лучший в «Торонто»

Бывший нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Дэйв Болланд прокомментировал контрактную ситуацию форварда «Лифс» Митчелла Марнера, находящегося в статусе ограниченно свободного агента.

«Марнер – лучший игрок «Лифс». Знаю, что Мэттьюс – снайпер, который много забивает. Но в плане универсальности Марнер похож на Джонатана Тэйвза. В «Чикаго» он был нашим лидером, который мог выйти на лёд в критической ситуации. Он играл и в большинстве, и в меньшинстве. Когда дела шли плохо, мы обращались к нему за помощью. На мой взгляд, Марнер находится в таком же положении в «Торонто».

Марнер – один из ключевых игроков «Лифс». Он выполняет большой объем работы. За последние два года стало ясно, что он один из тех парней, на которых Бэбкок может положиться. Он выпускает его на лёд в последние минуты матча, в меньшинстве, в важные моменты игры.

Думаю, Марнер должен подождать, чтобы получить желаемое. Ведь он играет ключевую роль в команде. Думаю, он может вывести «Торонто» в плей-офф, привести к Кубку Стэнли», – цитирует Болланда Sporting News.