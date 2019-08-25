Сятери: буду готов к сезону. Допустил пару ошибок, но постараюсь подчистить их

Голкипер «Сибири» Харри Сятери прокомментировал победу в матче с «Куньлунь Ред Стар» (2:1) на мемориале Ромазана.
«Это была хорошая подготовка к сезону. Здесь мы не показали нашей лучшей игры. К началу сезона нам нужно многое улучшить. Это предсезонка, и результаты не имеют большого значения, но эта победа важна с точки зрения уверенности.
Чувствовал себя достаточно уверенно в обеих играх. Допустил пару ошибок в некоторых моментах, но постараюсь подчистить их. Буду готов к сезону», – сказал Сятери в эфире клубного телевидения.
Счёт был открыт на 29-й минуте матча — отличился Андрей Ермаков. В середине третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала Константин Алексеев увеличил перевес «Сибири», а спустя 32 секунды Джейк Челиос вернул интригу в матч. В оставшееся время счёт не изменился.
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