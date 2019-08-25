«Трактор» одолел «Металлург» и стал победителем мемориала Ромазана

«Металлург» встречался с «Трактором» в матче мемориала Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу челябинского клуба.
Хозяева турнира открыли счёт в середине первого периода стараниями Романа Любимова, однако подопечные Петериса Скудры восстановили равновесие спустя пять минут благодаря точному броску Лукаша Седлака. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в начале третьего игрового отрезка Сергей Коньков реализовал численное преимущество и вывел челябинцев вперёд.
«Трактор» набрал семь очков и занял первое место на турнире, в то время как «Магнитка» отстала от победителей всего на одно очко. «Сибирь» замкнула тройку лучших команд турнира, а «Куньлунь Ред Стар» занял последнее место.
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