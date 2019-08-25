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«Трактор» одолел «Металлург» и стал победителем мемориала Ромазана

«Трактор» одолел «Металлург» и стал победителем мемориала Ромазана
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» встречался с «Трактором» в матче мемориала Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу челябинского клуба.

Хозяева турнира открыли счёт в середине первого периода стараниями Романа Любимова, однако подопечные Петериса Скудры восстановили равновесие спустя пять минут благодаря точному броску Лукаша Седлака. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а в начале третьего игрового отрезка Сергей Коньков реализовал численное преимущество и вывел челябинцев вперёд.

«Трактор» набрал семь очков и занял первое место на турнире, в то время как «Магнитка» отстала от победителей всего на одно очко. «Сибирь» замкнула тройку лучших команд турнира, а «Куньлунь Ред Стар» занял последнее место.

Мемориал имени Ивана Ромазана
25 августа 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1 : 2
1:1, 0:0, 0:1
Трактор
Челябинск
1:0 – Любимов (Яковлев, Паршин) – 10:03 (5x5), 1:1 – Седлак (Гика) – 15:15 (5x5), 1:2 – Коньков (Глинкин, Бэйлен) – 42:02 (5x4)
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