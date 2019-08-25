Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Динамо» М — ЦСКА: составы команд на заключительный матч Кубка мэра Москвы

«Динамо» М — ЦСКА: составы команд на заключительный матч Кубка мэра Москвы
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» и ЦСКА определились с составами на заключительный матч Кубка мэра Москвы. Игра состоится сегодня, 25 августа, начало встречи — в 19:15 мск. Подопечные Владимира Крикунов выиграли оба предыдущих матча на турнире, а ЦСКА одержал одну победу и потерпел одно поражение.

«Динамо» М:

Бочаров (Кузнецов);
Чайковски — Хиетанен, Яшкин — Шипачёв — Игумнов;
Григорьев — Зайцев, Петунин — Полыгалов — Алексеев;
Волков — Миронов, Муранов — Шипов — Круглов;
Лямин — Огурцов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин, Панкратов, Прибыльский.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Телегин;
Чмыхов — Ибрагимов, Карнаухов — Андронов — Калинин.

Рейтинг защитников КХЛ. «Йокерит» старался, но чемпиона ему не достать
А на Востоке крутую по именам оборону собрали «Авангард» и «Магнитка».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент