«Динамо» М — ЦСКА: составы команд на заключительный матч Кубка мэра Москвы

Московское «Динамо» и ЦСКА определились с составами на заключительный матч Кубка мэра Москвы. Игра состоится сегодня, 25 августа, начало встречи — в 19:15 мск. Подопечные Владимира Крикунов выиграли оба предыдущих матча на турнире, а ЦСКА одержал одну победу и потерпел одно поражение.
«Динамо» М:
Бочаров (Кузнецов);
Чайковски — Хиетанен, Яшкин — Шипачёв — Игумнов;
Григорьев — Зайцев, Петунин — Полыгалов — Алексеев;
Волков — Миронов, Муранов — Шипов — Круглов;
Лямин — Огурцов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин, Панкратов, Прибыльский.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Телегин;
Чмыхов — Ибрагимов, Карнаухов — Андронов — Калинин.
- 25 августа 2019
-
19:27
-
19:15
-
18:30
-
18:22
-
18:13
-
17:46
-
17:31
-
17:10
-
16:45
-
16:10
-
16:05
-
15:48
-
15:29
-
15:18
-
14:48
-
14:35
-
14:29
-
14:00
-
13:36
-
13:24
-
13:14
-
12:45
-
12:30
-
12:17
-
11:51
-
11:33
-
11:22
-
11:00
-
10:35
-
10:10
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:15
-
09:00