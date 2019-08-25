«Динамо» М — ЦСКА: составы команд на заключительный матч Кубка мэра Москвы

Московское «Динамо» и ЦСКА определились с составами на заключительный матч Кубка мэра Москвы. Игра состоится сегодня, 25 августа, начало встречи — в 19:15 мск. Подопечные Владимира Крикунов выиграли оба предыдущих матча на турнире, а ЦСКА одержал одну победу и потерпел одно поражение.



«Динамо» М:



Бочаров (Кузнецов);

Чайковски — Хиетанен, Яшкин — Шипачёв — Игумнов;

Григорьев — Зайцев, Петунин — Полыгалов — Алексеев;

Волков — Миронов, Муранов — Шипов — Круглов;

Лямин — Огурцов, Моисеев — Ефремов — Кулёмин, Панкратов, Прибыльский.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек — Робинсон, Секач — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Светлаков — Телегин;

Чмыхов — Ибрагимов, Карнаухов — Андронов — Калинин.