Знарок: напрягает, что «Спартак» плохо играет в обороне

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча с «Витязем» (1:2) на Кубке мэра Москвы.



«Сегодня лучше играли, чем в предыдущих матчах. Вчера играли и не до конца восстановились, но сегодня движение было лучше. «Спартак» уделил огромное внимание игре в большинстве, но при этом за всю предсезонку забил всего один гол. Этот момент очень настораживает. Что-то наклёвывается, должно когда-то прорвать. На тренировках ребята неплохо разыгрывают лишнего игрока. Ничего, прорвёмся.



Конечно, меня напрягает, что «Спартак» пропустил довольно много шайб на турнире. Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо строже играть в обороне и рассчитывать на помощь вратаря. Тогда что-то получится. С дисциплиной у нас много проблем, довольно много удалений и немало пропущенных шайб в меньшинстве. Хотя над этим тоже работаем.



Юньков? Неплохо отыграл. Думаю, что мы его оставляем в команде», — сказал Знарок на пресс-конференции после игры.

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