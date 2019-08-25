Скудра: победа на турнире в Магнитогорске по большому счёту ничего не значит

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра поделился эмоциями после победы на мемориале Ивана Ромазана, который прошёл в Магнитогорске. В заключительной игре турнира челябинский клуб одолел «Металлург» со счётом 2:1.
«Спасибо Магнитогорску за прекрасный турнир. Уровень игры на мемориале был очень высоким — хороший накал, хорошие скорости. Мы решали свои задачи и довольны тем, что получилось выиграть. Это добавило хорошего настроения, но по большому счёту ничего не значит. Сейчас едем домой, готовимся к сезону», — приводит слова Скудры официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
«Трактор» набрал семь очков и занял первое место на турнире, в то время как «Магнитка» отстала от победителей всего на одно очко. «Сибирь» замкнула тройку лучших команд турнира, а «Куньлунь Ред Стар» занял последнее место.
- 25 августа 2019
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