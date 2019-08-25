СКА обыграл «Йокерит» и досрочно стал победителем турнира имени Пучкова
СКА переиграл «Йокерит» со счётом 4:1 в матче турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге.
Роман Рукавишников открыл сёт на 4-й минуте встречи, а во втором периоде защитник «армейцев» оформил дубль. Финский клуб довольно быстро сумел отыграть один гол стараниями Виктора Лёва, но в начале третьего периода Наиль Якупов отправил третью шайбу в ворота «шутов». На последней минуте Владимир Ткачёв отметился точным броском по пустым воротам.
Питерская команда одержала третью победу и обеспечила себе победу на турнире, подопечные Алексея Кудашова продолжают идти без очковых потерь. «Йокерит» потерпел первое поражение на турнире в Санкт-Петербурге. 26 августа СКА встретится с «Авангардом», а «шуты» сыграют с ХК «Сочи».
Турнир имени Николая Пучкова
25 августа 2019, воскресенье. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
4 : 1
1:0, 1:1, 2:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Рукавишников (Плотников, Ткачёв) – 03:46 (5x5), 2:0 – Рукавишников (Барабанов, Рундблад) – 21:30 (5x5), 2:1 – Лёв (Эронен, Иконен) – 22:23 (5x5), 3:1 – Якупов (Зуб, Кемппайнен) – 43:42 (5x5), 4:1 – Ткачёв (Бывальцев) – 59:49 (en)
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