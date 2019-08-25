СКА обыграл «Йокерит» и досрочно стал победителем турнира имени Пучкова

СКА переиграл «Йокерит» со счётом 4:1 в матче турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге.



Роман Рукавишников открыл сёт на 4-й минуте встречи, а во втором периоде защитник «армейцев» оформил дубль. Финский клуб довольно быстро сумел отыграть один гол стараниями Виктора Лёва, но в начале третьего периода Наиль Якупов отправил третью шайбу в ворота «шутов». На последней минуте Владимир Ткачёв отметился точным броском по пустым воротам.

Питерская команда одержала третью победу и обеспечила себе победу на турнире, подопечные Алексея Кудашова продолжают идти без очковых потерь. «Йокерит» потерпел первое поражение на турнире в Санкт-Петербурге. 26 августа СКА встретится с «Авангардом», а «шуты» сыграют с ХК «Сочи».