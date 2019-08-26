Женская сборная России W18 заняла третье место на Турнире четырёх наций

Женская молодёжная сборная России заняла третье место на Турнире четырёх наций, набрав четыре очка в трёх матчах.
В заключительной игре россиянки проиграли Чехии (0:4). Исход матча по сути решился в стартовом игровом отрезке, в котором чешская сборная забила в ворота Дарьи Гредзен три безответных гола. Во втором периоде россиянки много атаковали, однако надежно сыграла голкипер чешек Виктория Швейдова, а перед самым перерывом сумели отличиться в четвертый раз. Этот гол и стал финальной точкой матча, поскольку в третьем игровом отрезке шайб заброшено не было.
Таким образом, победу в турнире с шестью набранными очками одерживает команда Швеции, на второй позиции расположились хозяйки льда — команда Чехии, россиянки третьи, замыкает квартет команда Финляндии.
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