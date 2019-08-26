Представлен логотип Матча звёзд НХЛ — 2020

Национальная хоккейная лига представила логотип Матча звёзд — 2020, который пройдёт в Сент-Луисе.

Посмотреть логотип можно в «твиттере» НХЛ.



Сент-Луис примет Матч всех звёзд впервые с 1988 года. Звёздный уик-энд пройдёт 24-26 января 2020 года в «Энтерпрайз-Центре». В 2019 году Матч звёзд лиги принимал Сан-Хосе.



18 ноября 2015 года лига объявила об изменении формата проведения Матча звёзд. С 2016 года они состоят из трёх матчей, в которых принимают участие сборные звёзд каждого дивизиона.



В прошедшем сезоне победителем Кубка Стэнли стал «Сент-Луис Блюз», обыгравший в финальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. В составе «блюзменов» выступают российские нападающие — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.