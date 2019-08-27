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Фастовский: у «Сибири» не было никаких вариантов подписать Яшкина

Фастовский: у «Сибири» не было никаких вариантов подписать Яшкина
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал продажу прав на бывшего форварда «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Яшкина московскому «Динамо».

«Была ли возможность подписать Яшкина? Никаких вариантов у нас не было. Это не рассматривалось. Он в своей карьере этого шага не видел, таких вариантов в принципе не было. Он до последнего ждал предложения из-за океана. Дай бог, чтобы у него всё получилось в «Динамо», у него ведь есть сибирские корни», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Яшкин был выбран «Сибирью» на драфте КХЛ 2010 года под первым номером. 21 августа «Сибирь» продала права на чешского нападающего московскому «Динамо». Генменеджер бело-голубых Виктор Меркулов отметил, что руководство «Сибири» конструктивно подошло к переговорам.

Генменеджер «Динамо» — о Яшкине: «Сибирь» конструктивно подошла к вопросу
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