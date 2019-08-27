Сушинский рассказал, почему из «Авангарда» ушли Пелино и Медведев

Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, почему омский клуб покинули Майкл Пелино и Евгений Медведев.

«С Евгением Медведевым у нас тяжело шли переговоры ещё в прошлое межсезонье, и сейчас мы сразу решили, что он больше нам не поможет. Медведев – уже немолодой хоккеист, и мы поняли, что он не подходит под наши задачи. Удивлён ли, что Медведев до сих пор без нового клуба? Думаю, он хочет подписаться с топ-командой, но возраст говорит против него. В низших клубах он бы уже давно нашёл работу.

Мы рады, что у нас появился Войнов, и закрыл позицию ведущего игрока обороны. У нас не было никаких проблем в переговорах с Вячеславом из-за его звёздного статуса. Он простой в общении парень, у нас было рабочее обсуждение его контракта, и я рад, что он согласился выступать за «Авангард».

Почему из клуба ушёл Майкл Пелино? Всё просто – мы не договорились с ним по финансовым условиям. Информацию об уходе по семейным обстоятельствам «Авангард» не давал», — передаёт слова Сушинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.