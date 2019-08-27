Хартли: для меня нет интересных матчей в межсезонье

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги предсезонной подготовки.

«Я очень доволен предсезонными сборами «Авангарда». Но я уяснил одну вещь: в России слишком много внимания уделяют результатам предсезонки. У меня подход другой – я рассматриваю эти матчи только как подготовку, как возможность посмотреть на хоккеистов в нетипичных для них ситуациях. В «Авангарде» много новичков, мы часто меняли звенья, чтобы посмотреть все варианты, узнать, кто на что способен. С точки зрения результата, для меня нет интересных матчей в межсезонье.

Как я могу оценить Щербака? Процесс оценки идёт непрерывно, это касается всех новичков. Сейчас мы вернёмся к тренировкам, проведём собрание и поймём, в каких сочетаниях мы начнём сезон. Конечно, хотелось бы начать с победы, но в КХЛ всё непредсказуемо. Сейчас я лишь отмечу, что мне нравится наша селекционная работа, мы все преследуем одну цель.

Понял ли я за лето, как обыграть ЦСКА? Это топовый клуб, который подбирался к чемпионству несколько лет. Конечно, мы анализируем соперника, но большую часть времени мы работаем над своими действиями. Нет смысла оглядываться назад, я смотрю только вперёд», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.