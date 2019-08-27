Киселевич: надо было не стесняться и ехать в НХЛ раньше

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич оценил опыт выступлений в НХЛ. Минувший сезон российский защитник начинал во «Флориде Пантерз», а завершал в «Виннипег Джетс», однако за канадскую команду не сыграл ни одного матча.

«Травмы бывают у всех. И что, каждый раз судьбу винить? Просто неудачно сложилось. Но главное — я сам что-то не доделал, не дождался, не дотерпел. Я заранее понимал, что в „Виннипеге“ много сыграть не удастся. Просто проявить себя не получилось. Но зла или обиды ни на кого не держу. Ко мне в НХЛ всегда относились крайне уважительно. И все в лицо говорили. Этот год в НХЛ — и урок, и развитие, и опыт, который ни за какие деньги не купить. Его надо обязательно самому прожить. Но в дальнейшем это пригодится.

Почему не стал пробиваться дальше? А вот это уже психология семейного человека. Когда у тебя жена и двое детей, начинаешь по-другому смотреть на жизнь. В том плане, что в ней есть не только удовольствия, но и какие-то реальные вещи, проблемы, которые надо решать. Вот я и прикинул — ещё год сидеть в Америке и прикидывать, что и как, ждать своего шанса…

Решил, что в моём возрасте и конкретной ситуации в карьере это слишком большой риск. Поэтому долго сомневался, но решил вернуться. Ни о чём не жалею, но вообще надо было не стесняться и лететь за океан раньше. Потому что правы те, кто говорит, что в первый год закрепиться трудно. Дальше — вопрос твоего терпения и желания дождаться прочного места в основе», – цитирует Киселевича «Матч ТВ».