Савенков: в Омске постоянно предлагали поменять гражданство

Нападающий «Бейбарыс-Атырау» Константин Савенков рассказал, что в Омске ему предлагали поменять гражданство. Савенков находился в системе «Авангарда» с 2006 по 2008 года.

«Тогда мы почти каждый год играли в финале чемпионата России. После школы во вторую команду было тяжело попасть. Нас было человек пять, которых взяли. Мы поступили в университет в Омске и начали играть. Я был совсем молодой и ко всему с прохладцей относился. Затем съездил в Казань на месяц и вернулся в Усть-Каменогорск. Если честно, уже хотел заканчивать с хоккеем. Не было такого большого желания играть.

В Омске была такая ситуация, что нужно было менять паспорт, а я не хотел и не считал нужным. Всё-таки родился и вырос в Казахстане, это моя родина. У меня была такая жизненная позиция, да и сейчас по-прежнему не поменялась. Родители и сестра живут здесь. Даже когда уезжал в Тюмень, играл там по казахстанскому паспорту и считался легионером. И в Омске в связи с этим определённое давление ощущалось. Постоянно предлагали поменять гражданство, но я отказывался», — цитирует Савенкова «Шайба.kz».