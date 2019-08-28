Бэйлен — о КХЛ: разные размеры площадки — это очень странно

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен раскритиковал КХЛ за отсутствие единого размера хоккейных площадок.

«Разные размеры площадки — это очень странно! Каждый раз ты должен адаптироваться к новой площадке, и это очень напрягает. Маленькие площадки очень удобны – много голевых моментов, и для болельщиков смотреть игру на канадском размере намного интереснее. Совершенно не понимаю, почему в разных клубах разные площадки. Лично я предпочитаю канадский размер льда», — цитирует Бэйлена «Вечерний Магнитогорск».

В сезоне-2019/20 клубы будут выступать на площадках трёх размеров: 60х30 метров (семь клубов – «Динамо» Рига, «Йокерит», «Куньлунь Ред Стар», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Трактор», «Торпедо»), 60х28 (11 – «Авангард», «Автомобилист», «Ак Барс», «Витязь», «Динамо» Минск, «Металлург», «Нефтехимик», «Северсталь», «Сибирь», «Спартак», ЦСКА), 60х26 (шесть – «Адмирал», «Амур», «Барыс», «Динамо» Москва, СКА, «Сочи»).