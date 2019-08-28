Генменеджер «Коламбуса»: не собираемся желать Бобровскому особой удачи

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал уход из команды голкипера Сергея Бобровского, который на правах свободного агента заключил контракт с «Флоридой Пантерз».

«Система, по которой играет «Коламбус», выгодна для вратарей и их статистики? Время покажет. Я не хочу отнимать у Бобровского его достижений. Но считаю, что вратари могут оценить по достоинству то, как наши защитники играют перед воротами, скажем так. Бобровский был для нас отличным голкипером. Он решил идти дальше и имел на это право. Теперь он наш соперник, поэтому мы не собираемся желать ему особой удачи», — приводит слова Кекяляйнена ESPN.

С двумя «Везина Трофи» за шесть лет Бобровский является самым успешным вратарём лиги, одержав за последние три сезона больше всего побед — 115. На том же отрезке он делит первое место в НХЛ с Джоном Гибсоном по коэффициенту отражённых бросков (92,2%) и второе (2,33) по пропущенным в среднем за игру голам.