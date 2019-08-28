Кекяляйнен: в «Коламбусе» нет игрока, способного один в один заменить Панарина

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен подвёл итог комплектования команды в межсезонье, за время которого стан «мундиров» покинули многие известные игроки.

«Мне нравится, что «Коламбус» многие недооценивают. Давайте заставим всех списать нас со счетов, это будет идеальной мотивацией для наших хоккеистов. Мы три года подряд попадаем в плей-офф, за три последних сезона лишь четыре команды выиграли больше матчей, чем мы. За год до приезда Панарина у нас уже было 108 очков за регулярку, и это при том, что в составе не было ни Дюбуа, ни Дюшейна, ни Дзингела. Наша основная группа игроков, которые хотели играть за «Блю Джекетс» — они все здесь.

Конечно, игрока, который бы мог один в один заменить Панарина, у нас нет. Но таких людей не так много и по всей лиге. Мы будем делать это коллективно, у нас много хоккеистов, которые жаждут проявить себя, ждут игрового времени. Что касается Панарина, то мы сделали всё, чтобы удержать его. Мы показали ему это, сделали всё зависящее от нас. Но он решил двигаться дальше, это его решение. Мы должны его уважать», — приводит слова Кекяляйнена ESPN.