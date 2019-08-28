«Адмирал» заключил контракт с Бутузовым, несмотря на сопротивление агента

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил однолетнее соглашение с нападающим Владимиром Бутузовым, несмотря на сопротивление агента, информирует официальный сайт приморского клуба. Контракт заключён на условиях клуба и в полном соответствии с регламентом КХЛ.

«Переговоры с Владимиром стали показательными для многих. Принципиальная позиция руководства «Адмирала» – соблюдение регламента, правил лиги и защита интересов клуба. Только на таких условиях выстраивается и будет выстраиваться наш диалог с хоккеистами и работа с хоккейными агентами. Любые попытки внести дополнительные и нерегламентируемые условия в переговорный процесс приводят к тому, что способные игроки не находят понимания и остаются за бортом основного состава.

Тренерский штаб и спортивный менеджмент «Адмирала» подчёркивали желание сохранить Бутузова в составе. При этом на протяжении всего межсезонья агент хоккеиста предпринимал попытки затянуть процесс обсуждения и перевести его в скандальное русло. Несмотря на все препятствия, инициированные агентом, переговоры с форвардом достигли логичного и рационального завершения. Владимир принял волевое решение, сделал правильный выбор и проведёт предстоящий сезон в приморском клубе, что позволит ему остаться в хоккее, не пропускать сезон КХЛ и укрепить линию нападения «Адмирала», — прокомментировал ситуацию генеральный директор клуба Александр Смирнов.

В прошлом сезоне 25-летний форвард набрал 26 (12+14) очков в 60 матчах регулярного чемпионата.