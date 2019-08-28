Браташ: на ярославские школы надо всем равняться. Это похоже на конвейер

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ поделился мнением о выступлении «Локо» на Кубке мира среди молодёжных команд.

«Качество игры на Кубке мира мне нравится, хотя больше всего подкупает именно самоотдача молодых игроков. Мне интересно посмотреть на индивидуальный уровень отдельных игроков разных команд. Тут собраны по большей части чемпионы своих стран, здорово посмотреть, как они выглядят на фоне своих ровесников из России. Плюс, конечно, в «Локо» собрано созвездие игроков, перспективной молодёжи. Например, двое игроков «Локо» недавно играли в олимпийской сборной на Sochi Hockey Open, сейчас есть несколько интересных кандидатов. Например, Николай Коваленко, который ещё в прошлом году себя отлично проявлял, или Кирилл Слепец, за ним тоже давно следим. С интересом смотрю за другими, многие мне нравятся.

В чём причина успеха «Локо»? Это работа ярославских школ, которую нужно отметить. На ярославские школы надо всем равняться, потому что у них не один удачный выпуск, а что-то похожее на конвейер, который поставляет игроков в наши молодёжные и юниорские сборные. Я знаю систему ярославских школ: во-первых, ими руководят не дилетанты, а бывшие игроки «Локомотива», которые знают толк в хоккее. Во-вторых, в школах работают опытные специалисты, которые обучают детских тренеров, направляют на правильную работу с детьми. Это чрезвычайно важно, потому что детский тренер закладывает основу», — цитирует Браташа официальный сайт МХЛ.