Директор «Северстали»: минимальная задача в этом году – попадание в плей-офф

Директор «Северстали» Михаил Хорошков назвал минимальную задачу, стоящую перед череповецким клубом в предстоящем сезоне КХЛ.
«Наша минимальная задача в этом году – попадание в плей-офф. Что касается межсезонья, то на турнире имени Пучкова мы заняли четвёртое место. Я считаю это приемлемым результатом, потому что команды со второй по четвёртую позицию набрали равное количество очков. Тренер нашёл несколько моментов, над которыми нужно поработать. До чемпионата будем их стараться исправить», — цитирует Хорошкова пресс-служба клуба.
«У нас было три цикла: ударный, технико-тактический и сейчас мы отыграли два турнира. Всеми циклами я доволен: ребята работали в полную силу. Было минимальное количество травмированных. Остался мини-цикл: поработаем над большинством, меньшинством и прыгаем в чемпионат», — заявил главный тренер команды Андрей Разин.
- 28 августа 2019
-
15:55
-
15:35
-
15:14
-
14:59
-
14:37
-
14:20
-
13:58
-
13:35
-
13:18
-
12:34
-
12:25
-
12:00
-
11:44
-
11:22
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:37
-
10:30
-
10:16
-
09:49
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
00:55
-
00:21
- 27 августа 2019
-
23:40
-
23:36
-
23:13
-
22:56
-
22:37
-
22:07
-
21:31
-
21:17
-
21:04