Директор «Северстали»: минимальная задача в этом году – попадание в плей-офф

Директор «Северстали» Михаил Хорошков назвал минимальную задачу, стоящую перед череповецким клубом в предстоящем сезоне КХЛ.

«Наша минимальная задача в этом году – попадание в плей-офф. Что касается межсезонья, то на турнире имени Пучкова мы заняли четвёртое место. Я считаю это приемлемым результатом, потому что команды со второй по четвёртую позицию набрали равное количество очков. Тренер нашёл несколько моментов, над которыми нужно поработать. До чемпионата будем их стараться исправить», — цитирует Хорошкова пресс-служба клуба.

«У нас было три цикла: ударный, технико-тактический и сейчас мы отыграли два турнира. Всеми циклами я доволен: ребята работали в полную силу. Было минимальное количество травмированных. Остался мини-цикл: поработаем над большинством, меньшинством и прыгаем в чемпионат», — заявил главный тренер команды Андрей Разин.